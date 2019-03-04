الحشد يفكك عصابة مرتبطة بشبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في بغداد

2019/03/04 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الاثنين، تفكيك عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من امن الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة والآثار المزيفة في العاصمة بغداد”.وأضاف البيان، أن […]

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