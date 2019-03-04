القوات العراقية تحول صحراء الأنبار إلى منطقة عسكرية وتحذر السكان

2019/03/04 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت قوات الأمن العراقية عن تحذير غير مسبوق بعد أن حولت صحراء محافظة الأنبار إلى منطقة عسكرية.وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، كشفت القوات الأمنية العراقية عن فرض إجراءات مشددة في صحراء الأنبار بعد أن حولتها إلى منطقة عسكرية.وطالبت قوات الأمن رعاة الاغنام بمغادرة المنطقة فوراً، فيما وجهت تحذيراً للسكان بعدم الدخول إلى تلك المناطق بعد أن اعتبرتها مناطق عمليات عسكرية.وشهدت صحراء الأنبار المترامية الاطراف نشاطاً حثيثاً لعناصر داعش بعد أن قاموا باختطاف واعدام عدد من رعاة الاغنام وجناة الكمأ.

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