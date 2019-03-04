قرقاش: إيران تحرج نفسها بسبب قضية الجزر الإماراتية المحتلة

2019/03/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، إن الموقف الإيراني من احتلالها للجزر الإماراتية غير منطقي، لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي، موضحا أن رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني.

وأشار إلى أن قضية الجزر الإماراتية المحتلة، تشكل مثالا واضحا إلى أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، وقال “رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة..



تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي”.

وأكد قرقاش على أن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، قائلا “طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لان احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به”.

واختتم مؤكدا على أن الإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم.

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