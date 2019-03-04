مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية العام

2019/03/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة الشروق المصرية عن وزير البترول طارق الملا، اليوم الإثنين، قوله إن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية 2019 من 1.1 مليار قدم مكعبة حاليا.

تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.

وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصري للبحث والتنقيب.

وقال الملا للصحيفة إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2021-2022 وبدء التصدير في 2022-2023.

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