انطلاق بطولة خماسي القدم لمدارس قضاء الناصرية

2019/03/04 | 11:00

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية تربية ذي قار عن انطلاق بطولة خماسي كرة القدم للمدارس في قضاء الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية تربية ذي قار عن انطلاق بطولة خماسي كرة القدم للمدارس في قضاء الناصرية .وقال مدير النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية حسين كاظم لشبكة اخبار الناصرية ، ان البطولة انطلقت على مستوى المدارس الابتدائية في قضاء الناصرية وبمشاركة 85 مدرسة.وبين ان البطولة ستكشف عن المواهب الرياضية لدى طلاب المحافظة وستعمل على صقل تلك المواهب وتطويرها .انتهى،ت ع ح.

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