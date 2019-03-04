2019/03/04 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..نظمت مديرية هيئة الحشد الشعبي في الديوانية اليوم رحلة لذوي الشهداء والجرحى لزيارة الامام الرضا “ع” والمزارات الدينية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.وقال مسؤول الهيئة احمد العوادي في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه ان “المكتب نظم برنامجا دينيا لذوي شهداء الحشد الشعبي ومجزرة سبايكر وايضاً الجرحى لزيارة الامام الرضا “ع” وكافة المزارات الدينية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنامج ديني لذوي شهداء الحشد الشعبي ..



هذه تفاصيله alansaar.

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