2019/03/04 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسميا، عن إغلاق قنصليتها العامة في مدينة القدس المحتلة، ودمجها بالسفارة التي جرى افتتاحها في أيار/ مايو الماضي.وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قد أعلن في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، عن قراره إغلاق القنصلية العامة التي تقدم خدماتها للفلسطينيين، في آذار/ مارس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين..



واشنطن تدمج قنصليتها بالسفارة الأميركية في القدس المحتلة alansaar.

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