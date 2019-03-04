ذي قار .. متظاهرون يحتجون على عدم وجود اسمائهم في قوائم التعيين

2019/03/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تظاهر العشرات في مدينة الناصرية ( مركز محافظة ذي قار)، احتجاجا على سقوط أسمائهم سهواً من قوائم التثيبت على الملاك الوظيفي الدائم من قبل وزراء الكهرباء.وكشفت مديرية محطة الكهرباء المركبة في محافظة ذي قار أن "أسماء 105 شخصا من اصحاب العقود مع 10 عشرة آخرين في محافظة المثنى و 11 في ميسان ، سقطت سهوا من بين الاسماء التي رفعت الى الحكومة لتثبيتهم على الملاك الدائم".وردد المتظاهرون بحسب مقطع فيديو ورد لشبكة رووداو الإعلامية، شعارات مناهضة للاجراءات الحكومية.

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