نائبة: الامر الولائي بايقاف التصويت على مرشح الدفاع مخالف للدستور

2019/03/04 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الاثنين, صدور امر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بايقاف اي تصويت على مرشح وزير الدفاع لحين حسم قضية فيصل الجربا مخالفة دستورية.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صدور امر ولائي بايقاف التصويت على اي مرشح لوزارة الدفاع بانه مخالفة صريحة للمادة 47 […]

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