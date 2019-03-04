سوق الشيوخ تطالب بافتتاح فرع لمصرف الرشيد

2019/03/04 | 11:32

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شبكة اخبار الناصرية:

طالبت الادارة المحلية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار الحكومة المحلية في المحافظة والجهات المعنية بافتتاح فرع لمصرف الرشيد فيها لتسهيل التعاملات المالية هناك .





شبكة اخبار الناصرية:طالبت الادارة المحلية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار الحكومة المحلية في المحافظة والجهات المعنية بافتتاح فرع لمصرف الرشيد فيها لتسهيل التعاملات المالية هناك .وقال عضو المجلس البلدي في القضاء جميل خلف لشبكة اخبار الناصرية ان سوق الشيوخ لا يضم سوى فرع واحد لمصرف الرافدين وهو بحاجة لمصرف اخر لتسهيل التعاملات المالية وصرف الرواتب والمستحقات لموظفي عدد من الوزارات.واكد ان فرع مصرفي واحد في المدينة لم يعد يلبي كامل متطلبات ابنائها بعد التوسع السكاني الذي شهدته في السنوات الاخيرة.

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