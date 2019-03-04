باع درّاجته الهوائية لشراء “هديّة المعلم”.. قصية مثيرة ليتيم عراقي (صور)

2019/03/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل أقدم تلميذ في مدرسة المناذرة الابتدائية بمحافظة بابل على بيع دراجته الهوائية ليتمكن من شراء هدية لمعلمه في ذكرى عيد المعلم.وقال مدير مدرسة المناذرة علي الخفاجي لمراسل ” ناس” اليوم (4 آذار 2019) إن “الطالب حسن راهي في الصف الثالث أقدم على بيع دراجته الهوائية ليتمكن من شراء قالب كيك، ويقدمه […]

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