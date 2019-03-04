المؤبد لمدان خطف فتاتين لاستغلالهن في الدعارة

2019/03/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أصدرت محكمة جنايات النجف اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها خمسة وعشرين مليون دينار لمدان خطف فتاتين بمساعدة متهمين آخرين واستغلالهن جنسيا للعمل في الدعارة.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان أثبتت اعترافاته خطف فتاتين حدثين عن طريق الخداع واستغلالهن […]

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