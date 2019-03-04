الحمداني يهاتف الفنان كوكب حمزة ويوجه له دعوة رسمية لزيارة بغداد للاحتفاء به

2019/03/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، "دعوة رسمية للملحن كوكب حمزة للحضور الى بغداد للاحتفاء به" ، واجرى الدكتور الحمداني

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