2019/03/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رؤوف للعهد: الاسايش اعتقلت 50 عضوا من حراك الجيل الجديد خلال تجمعهم امام محكمة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/04 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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