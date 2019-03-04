رسول يؤكد استمرار العمليات العسكرية في صحراء الانبار

2019/03/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رسول في تصريح "للغدير" إن عمليات الدهم والتفتيش مستمرة في قطاع عماليات الانبار وتحديدا في الرطبة بحثا عن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية ".وأضاف رسول إن" العمليات العسكرية تحت إشراف قيادة عمليات الانبار والفرقة الأولى من قطعات الجيش العراقي المتواجدة في المحافظة ".هذا وأعلنت القوات الأمنية في وقت سابق ان صحراء الانبار أصبحت منطقة عسكرية فيما منعت اي تواجد للمدنيين فيها .انتهى .م ك

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