بالفيديو... أول مذيعة أخبار آلية في العالم

2019/03/04 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أمس الأحد، أول مذيعة أخبار روبوتية تنبض بالحياة، وتحاكي تعابير البشر تماما وتصرفاتهم.

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