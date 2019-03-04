هل تهدد الصواريخ الصينية روسيا

2019/03/04 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي فلاديمير جباروف، أن الصواريخ الصينية لا تهدد روسيا، وأن بيان وزارة الدفاع الألمانية حول أن الصواريخ الصينية تشكل تهديدا على روسيا لا تتطابق مع الواقع.

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