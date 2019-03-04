لجنة الصالات تعقد اجتماعاً مهماً في مقر اتحاد الكرة

2019/03/04 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، اجتماعاً مهماً في مقر الاتحاد، لبحث مستقبل المنتخبين الوطني والشباب.وقال المنسق الاعلامي للجنة عدي صبار في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “رئيس لجنة كرة الصالات غالب الزاملي، عقد اجتماعاُ مع الجهازين الفني للمنتخب الوطني ومنتخب الشباب لكرة الصالات”.واوضح صبار، أن “الاجتماع تمخض عن تأجيل […]

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