بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID توزيع حاويات بلاستيكية واكياس نفايات في تلكيف وتللسقف وباقوفة

2019/03/04 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – لؤي عزيز بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومن خلال برنامج مبادرة تعزيز صمود المجتمع العراقي ICRI وبالتعاون مع قائممقامية قضاء تلكيف,باشرت كوادر بلدية تلكيف بتوزيع الحاويات البلاستيكية وأكياس النفايات إلى دور المواطنين في تلكيف وتللسقف وباقوفا منذ يوم الخميس الماضي.وبمناسبة تنفيذ المبادرة اقيمت أمس الأحد 03.03.2019 احتفاليا رسميا وجماهيريا […]

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