الجبير يوجه دعوة

2019/03/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، أن طهران هي مصدر كل المشاكل في الشرق الأوسط، محملا إياها "مسؤولية استمرار الحرب اليمنية، وإشعال الفتن الطائفية في المنطقة".

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