أعلى سلطة قضائية بالعراق تتسلم طعنا على دعوى منصب وزير الدفاع

2019/03/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن تلقيها تقرير خبراء دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما أجّلت المرافعة إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24/ 12/ 2018".

وأضاف الساموك، أن "الجلسة كانت مخصصة للنظر في تقرير الخبراء الذين قدموا تقريرهم إلى المحكمة خلال الموعد الذي تم تحديده لهم في الجلسة السابقة".

وذكر، ان "المحكمة كانت قد كلفت ثلاثة خبراء من الأدلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم وحلفت الخبراء اليمين القانونية".

وأشار المتحدث الرسمي، ان "تأجيل المرافعة الساعة التاسعة من يوم غد الثلاثاء لغرض تدقيق التقرير المقدم من الخبراء".

وبين، أن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة السابقة الخاص بإيقاف التصويت على منصب وزير الدفاع سيبقى نافذاً لغاية صدور حكم في الدعوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت يوم الاربعاء امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا.

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