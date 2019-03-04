هيئة التقاعد تعلن عن دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين

2019/03/04 | 11:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، عن دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين من الذين أُحيلوا الى التقاعد بالوجبات (نيسان، حزيران، آب، تشرين الأول، كانون الأول 2018 وشباط 2019) .

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه “سيتم دفع كامل مبلغ المكافأة في حال كون مبلغ المكافأة أقل من 6 مليون دينار”، مبينة انه “تم تقسيم مبالغ المتقاعدين الذين تزيد مكافأتهم عن 6 مليون دينار الى دفعتين الأولى تُسلم الأحد الموافق 3/3/2019 ، ويتم صرف الدفعة الثانية في وجبة نيسان 2019”.

واضافت انه “بإمكان المتقاعدين من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني مراجعة مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم “.

واوضحت: “أما بالنسبة لمتقاعدي الصرف اليدوي يتوجب عليهم اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في المحافظات وثم يُصار الى مراجعة ديوان الهيأة قسم حسابات المتقاعدين لغرض صرف مبالغ مكافأتهم

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