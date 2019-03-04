نتورك إنترناشيونال تطلق منصتها الجديدة N-Genius في مصر

2019/03/04 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت نتورك إنترناشونال، الشركة الرائدة في حلول المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق منصة N-Genius “إن-جينيس”، وهي منصة جديدة للدفع تتيح للشركات مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة في أفريقيا.وذكرت الشركة انه ” مع بدء تقديمها في القاهرة، توفر منصة N-Genius لمستخدمي بطاقات الدفع ومحافظ الهواتف خيارات دفع سلسة وفعالة، وN-Genius يدعم نظام التشغيل […]

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