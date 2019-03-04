2019/03/04 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..
أعلنت نتورك إنترناشونال، الشركة الرائدة في حلول المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق منصة N-Genius “إن-جينيس”، وهي منصة جديدة للدفع تتيح للشركات مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة في أفريقيا.
وذكرت الشركة انه ” مع بدء تقديمها في القاهرة، توفر منصة N-Genius لمستخدمي بطاقات الدفع ومحافظ الهواتف خيارات دفع سلسة وفعالة، وN-Genius يدعم نظام التشغيل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتورك إنترناشيونال تطلق منصتها الجديدة N-Genius في مصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت نتورك إنترناشونال، الشركة الرائدة في حلول المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق منصة N-Genius “إن-جينيس”، وهي منصة جديدة للدفع تتيح للشركات مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة في أفريقيا.
وذكرت الشركة انه ” مع بدء تقديمها في القاهرة، توفر منصة N-Genius لمستخدمي بطاقات الدفع ومحافظ الهواتف خيارات دفع سلسة وفعالة، وN-Genius يدعم نظام التشغيل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتورك إنترناشيونال تطلق منصتها الجديدة N-Genius في مصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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