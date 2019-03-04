بالصور.. مصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع على طريق ديالى ـ كركوك

2019/03/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد ضابط مرور، الاثنين، بمصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع على طريق ديالى ـ كركوك.

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