2019/03/04 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد ضابط مرور، الاثنين، بمصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع على طريق ديالى ـ كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع على طريق ديالى ـ كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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