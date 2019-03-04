القوات الأمنية تلقي منشورات على رعاة صحراء الأنبار وتعدها منطقة عمليات عسكرية

2019/03/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت آفاق ، على منشور، وزعته القوات الأمنية، وطالبت من خلاله رعاة

الأغنام بمغادرة صحراء الانبار، باعتبارها منطقة عمليات عسكرية.

وجاء في نص المنشور، أنه "على كافة رعاة الأغنام المتواجدين في

الصحراء مغادرة المنطقة فورا باتجاه (الرطبة - النخيب - الكيلو160

)وتعتبر المنطقة منطقة عمليات عسكرية يمنع تواجد المدنيين فيها".

ونبه المنشور، الى انه "خلاف ذلك يعرض نفسه وعائلته للخطر ويعتبر

هدفا معاديا لقواتنا الأمنية".

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