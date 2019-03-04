الجيش الصهيوني يقتل ويصيب ثلاثة فلسطينيين بعد تعرض جنوده لعملية دهس

2019/03/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجيش الصهيوني، الاثنين، أنه قتل شابين فلسطينيين واصيب اخر بجروح بعد دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وإن القوات أطلقت

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