2019/03/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ البزوني :البصرة خسرت وارداتها بسبب سوء ادارة المنافذ الحدودية

04/03/2019 11:39:00 AM |

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واع/ مكتب البصرة / ع .ح

اعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن خسارة المحافظة لوارداتها بسبب سوء الإدارة في المنافذ الحدودية.

وذكر بيان لرئيس المجلس صباح البزوني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "إدارة هيئة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من شانها أن تتسبب بخسارة البصرة لواردتها والتي تعتمد عليها المحافظة وفق قانون الموازنة بواقع 50% من واردات منافذها"، مبينا أن "الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم".

وأضاف البزوني، أن "منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وهناك تقصير من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لانها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق".

وتابع، أن "هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية و التجارية".

وأشار إلى، أن "هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم".

وطالب رئيس المجلس، الحكومة الاتحادية لـ"التعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على اخرى"

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