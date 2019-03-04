2019/03/04 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل 4 سنوات كانت السيدة صابرين سنونو تعد وجبات الطعام في بيتها وتسوقها عبر موقع خاص على الإنترنت، لكن حين لمع اسمها وراجت مأكولاتها بين الزبائن قررت مع زوجها وأبناءها اتخاذ خطوة جريئة بتوسعة المشروع على شكل مطعم خاص يديره أفراد العائلة ويحمل نفس الاسم.

صابرين سنونو، شيف في مطعم سنونو، تقول عن هذه التجربة “قررت بعد العمل بمجال الطهي على الإنترنت أن افتتح مطعما..



أتمنى أن أتوسع بهذا المشروع في المستقبل”.

أحمد، واحد من أفراد هذه العائلة، استغل خبرته في العمل بمقاهي غزة إلى جانب دراسته الجامعية في مجال برجمة الحاسوب ليشارك أسرته في إدارة هذا المشروع، واختار لنفسه كذلك موقع (البارمان) ليصنع فطائر الكريب ويجهز المشروبات لزبائن مطعم سنونو.



ويقول “يتميز مشروعنا بأنه أول مطعم عائلي، فجميع من يعمل بالمطعم من العائلة”.

أما مصطفى ربُ العائلة الذي يعد بمثابة السند لأسرته، لم يجد بُداً من أن يكون في موقع الإدارة والدعم اللوجستي لضمان سير عمل المطعم بشكل لائق وحفاظاً على مستقبل أبناءه في ظل البطالة المتفشية في غزة.



ووجه نصيحة للشباب قال فيها “أنصح الشباب بالتوكل على الله واتخاذ القرارت الجريئة”.

وهكذا صار حلم العائلة حقيقة بين رواد هذا المطعم يتذوقون نكهته ويستمتعون بأجوائه الخاصة.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنونو.. مطعم يجسد قصة نجاح عائلية في غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنونو.. مطعم يجسد قصة نجاح عائلية في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).