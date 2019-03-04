أسطورة السلة عبد الجبار يبيع جزءا من جوائزه لهذا السبب

2019/03/04 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل أسطورة كرة السلة الأمريكية، أفضل مسجل في تاريخ دوري المحترفين، كريم عبد الجبار على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من خلال بيع بالمزاد العلني قسما من جوائزه وتذكاراته، وسيخصص المبلغ للتعليم.

وأشارت قناة “إي أس بي أن” الأمريكية إلى أن عبد الجبار (71 عاما)، باع ما يقارب 234 قطعة من تذكاراته، منها أربع من الخواتم الخمسة التي حصل عليها من فريقه لوس أنجليس ليكرز تكريما للفوز بالدوري خلال حقبة الثمانينيات.

وبيع الخاتم الذي فاز به عبد الجبار بعد إحرازه لقب الدوري عام 1987 بأعلى سعر في المزاد مقابل 400 ألف دولار، بينما بيعت كرة آخر مباراة له في الموسم المنتظم عام 1989 وتحمل توقيعه، بمبلغ 270 ألفا، وثلاث كؤوس من الست التي حصل عليها كأفضل لاعب في الدوري (1976، 1972 و1974)، مقابل 120 الف دولار لكل منها.

وستذهب عائدات هذا المزاد إلى مؤسسة عبد الجبار “سكاي هوك” (اشارة الى حركته الشهيرة في التسجيل)، التي تعنى بمساعدة أطفال الأحياء الفقيرة في مدينة لوس أنجلوس.

وكان عبد الجبار أكد عند الاعلان عن هذا المزاد في سبتمبر/أيلول الماضي والذي نظمته دار غولدن للمزاد ومقرها في نيوجرزي، انه ليس “جزءا من قائمة الرياضيين الذين يجبرون على بيع أفضل تذكاراتهم من أجل تسديد ديونهم”، في اشارة الى تجاوزه لضائقة مالية في بداية العقد الاول من القرن الحالي، وأصبح الآن كما قال “في وضع مالي قوي”.

وقال عبد الجبار الذي يمضي وقته في كتابة الروايات والقصص التاريخية، “عندما يتعلق الامر بالاختيار بين تخزين جوائزي في غرفة أو السماح لأطفال بتبديل حياتهم، تم الخيار بسرعة، قررت أن أبيع كل شيء”.

وبين عامي 1969 و1989، أحرز عبد الجبار لقب الدوري الأمريكي ست مرات: مع فريق بداياته ميلووكي باكس مرة واحدة (1971)، ومع ليكرز خلال الفترة الذهبية للفريق الى جانب زميله إرفين “ماجيك” جونسون، خمس مرات.

واختير عبد الجبار أفضل لاعب في الموسم العادي ست مرات، وما زال في جعبته، رغم اعتزاله منذ أعوام طويلة، العديد من الأرقام القياسية حيث يعتلي صدارة الهدافين في الدوري المنتظم مع 38,387 نقطة كمعدل وطي في المباراة الواحدة، وأكبر عدد من المباريات مع 1.560 مباراة.

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