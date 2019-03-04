2019/03/04 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقده لبنك الاحتياطي الفيدرالي قائلاً: إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي كانت تساهم في تقوية أداء الدولار والإضرار بتنافسية الولايات المتحدة.





وقال ترامب أثناء مؤتمر العمل السياسي المحافظ السنوي يوم السبت الماضي: "لدينا رجل في بنك الاحتياطي الفيدرالي يحب الدولار القوي للغاية..



أنا أريد الدولار القوي لكني أريد العملة الأمريكية أن تكون عظيمة لدولتنا وليست القوية للغاية بما يفوق قدرتنا للتعامل مع الدول الأخرى".





وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا في بنك الفيدرالي رجل يحب التشديد الكمي..



نحن نريد الدولار القوي لكن دورنا أن نكون منطقيين".





ودعا ترامب إلى تخيل ماذا سيكون الوضع عليه حال إبقاء معدلات الفائدة حيثما كانت أو حالة عدم تنفيذ تشديد كمي، حيث يرى أن ذلك كان قد يتسبب في انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً جداً".





وفي العام الماضي نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي 4 عمليات زيادة لمعدل الفائدة، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي وانتقد في عدة مواقف سياسة البنك ورئيسه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الدولار القوي يضر التنافسية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: الدولار القوي يضر التنافسية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).