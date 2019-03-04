كبسولة ناسا تصل بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية ISS

2019/03/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر في قطاع الفضاء قوله اليوم الأربعاء إن إطلاق أول صاروخ سويوز بعد الخلل الذي أصاب صاروخا من هذا النوع الأسبوع الماضي تقرر في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول، وإنه سيحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

واضطر رائدا الفضاء الروسي ألكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيج للهبوط اضطراريا من المركبة يوم 11 أكتوبر تشرين الأول بسبب خلل في أحد صواريخ الدفع أثناء رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

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