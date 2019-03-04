2019/03/04 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم نائب قائد فيلق "صاحب الزمان" التابع للحرس الثوري الايراني في اصفهان العميد مجتبى فدا، امريكا بإعطائها وعدا "لقادة ارهابيين" خلال اجتماعهم معهم في "شمال العراق" بتزويدهم بمختلف انواع الاسلحة "لزعزعة الامن" في حدود ايران الغربية.

وقال العميد فدا في تصريح نقلته وكالة "فارس الايرانية" ان الامريكيين وخلال اجتماع لهم مع قادة الارهابيين في شمال العراق وعدوهم بتزويدهم بكل انواع الاسلحة ما عدا الطائرات والمروحيات، كما ان مؤتمر وارسو عقد بهدف التنسيق بين الجماعات الارهابية ودعمها".

واضاف، ان "زعزعة الامن سواء في الحدود او داخل المدن الكبيرة تعد احد الاهداف الرئيسة للعدو لأنه في حال عدم توفر الامن في المدن سيؤثر ذلك على الاستقرار والتعليم والحياة والنظام والانضباط".

وقال، ان "العدو قام بالكثير من التحرکات خلال الاشهر الاخيرة ومنها الهجمات الارهابية في مدن البلاد الجنوبية وكان اخرها الهجوم الغادر على حافلة تقل كوادر في الفرقة 14 "الامام الحسين" في الطريق بين خاش وزاهدان (جنوب شرق)".

وتابع العميد فدا، ان "الجماعات الارهابية تقوم في مختلف ايام العام بالتخطيط لعمليات انتحارية في المدن الكبرى مثل مشهد وقم واصفهان لذا يتوجب اليقظة والحذر تجاه ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: امريكا اجتمعت مع قادة الارهابيين بالعراق ووعدت بتزويدهم بالاسلحة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: امريكا اجتمعت مع قادة الارهابيين بالعراق ووعدت بتزويدهم بالاسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).