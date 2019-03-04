تراجع مبيعات السيارات التركية 47.1%

2019/03/04 | 12:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال اتحاد موزعي السيارات الأتراك يوم الاثنين إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت 47.1 بالمئة في فبراير شباط عنها قبل سنة إلى 24 ألفا و875 سيارة.

كانت المبيعات انخفضت 59 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني.

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