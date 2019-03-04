مصادر: اطلاق نار نتيجة شجار حصل داخل مبنى نقابة المحاميين في بغداد

2019/03/04 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بحدوث إطلاق نار داخل مبنى نقابة المحامين العراقيين في بغداد.وقالت المصادر، إنه "خلال انتخابات نقابة المحامين العراقيين حدثت مشادات بين الأعضاء، على إثرها تم إخراج جميع الصحفيين، وبعدها سمعنا صوت إطلاق نار داخل المبنى".

من جانبه، ذكر مصدر في تصريحات صحفية، إن "بعض المرشحين لانتخابات النقابة المبطل ترشيحهم، حاولوا الإعتداء على نقيب المحامين العراقيين و أعضاء مجلس النقابة".

عامر الشيباني

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