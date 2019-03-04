الديمقراطي والوطني يعقدان اجتماعهما في اربيل

2019/03/04 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني، الاثنين، اجتماعهما في اربيل .

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