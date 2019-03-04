2019/03/04 | 12:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني، الاثنين، اجتماعهما في اربيل .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي والوطني يعقدان اجتماعهما في اربيل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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