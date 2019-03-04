الاتحادية تتسلم دعوى الطعن على منصب وزير الدفاع

2019/03/04 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا،الاثنين، عن تلقيها تقرير خبراء دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما أجّلت المرافعة إلى يوم غد الثلاثاء.

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