هذا نص كلمة السيد عبد الملك الحوثي في اللقاء الموسع لحكماء اليمن

2019/03/04 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..ألقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي كلمة متلفزة خلال اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن 2019م فيما يلي نصها: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، […]

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