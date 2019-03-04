2019/03/04 | 12:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين، عدم قبوله بفرض قائممقام على القضاء خارج الاطر الديمقراطية، مشددا على أن اهالي القضاء لن يقبلوا بالعودة الى الدكتاتورية.
وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا لن نقبل بفرض قائممقام لقضاء سنجار من خارج القضاء لأن ذلك يعني العودة الى الدكتاتورية وهذا ما لا يسمح به اهالي سنجار”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليل: لن نقبل بفرض قائممقام لسنجار خارج اطار الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين، عدم قبوله بفرض قائممقام على القضاء خارج الاطر الديمقراطية، مشددا على أن اهالي القضاء لن يقبلوا بالعودة الى الدكتاتورية.
وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا لن نقبل بفرض قائممقام لقضاء سنجار من خارج القضاء لأن ذلك يعني العودة الى الدكتاتورية وهذا ما لا يسمح به اهالي سنجار”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليل: لن نقبل بفرض قائممقام لسنجار خارج اطار الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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