خليل: لن نقبل بفرض قائممقام لسنجار خارج اطار الديمقراطية

2019/03/04 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين، عدم قبوله بفرض قائممقام على القضاء خارج الاطر الديمقراطية، مشددا على أن اهالي القضاء لن يقبلوا بالعودة الى الدكتاتورية.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا لن نقبل بفرض قائممقام لقضاء سنجار من خارج القضاء لأن ذلك يعني العودة الى الدكتاتورية وهذا ما لا يسمح به اهالي سنجار”.وأضاف […]

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