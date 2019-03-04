ذي قار تنفذ حملة لتطهير الانهار والجداول من الشمبلان وزهرة النيل

2019/03/04 | 12:04

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية المواردالمائية في ذي قار عن اطلاق حملة لتطهير الانهار والجداول والمبازل من نباتات الشمبلان وزهرة النيل .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية المواردالمائية في ذي قار عن اطلاق حملة لتطهير الانهار والجداول والمبازل من نباتات الشمبلان وزهرة النيل .وقال مدير الموارد المائية في ذي قار حسين علي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الملاكات الفنية والهندسية في المديرية وبالتعاون مع دائرة صيانة مشاريع ، باشرت بحملة لتنظيف القناطر والجداول في عدد من أقضية ونواحي المحافظة .واوضح ان الحملة تستهدف ازالة نباتات الشمبلان وزهرة النيل والإعشاب المائية الضارة فضلا عن رفع الترسبات الطينية وذلك بهدف الحفاظ على انسيابية مياه الري وإيصال الحصص المائية لذنائب الجداول .

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