شجار وعراك بالأيدي في نقابة المحامين .. خبير قانوني يروي التفاصيل الكاملة

2019/03/04 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد كشف الخبير القانوني أمير الدعمي اليوم الاثنين، ملابسات ما حصل في نقابة المحامين التي عقدت اجتماعًا للهيئة العامة لها، لمناقشة جملة من الملفات.وقال الدعمي في تصريح لـ”ناس” اليوم ( 4 آذار 2019) إن عددًا من المحامين أصيبوا بكدمات إثر الشجار الذي حصل خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر النقابة، مشيرًا […]

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