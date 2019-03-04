ايران تطرح سندات بـ476 مليون دولار لتمويل مشاريع نفطية

2019/03/04 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي الحكومة الايرانية طرح سندات بقيمة 20 تريليون ريال ما يعادل اكثرمن 476 مليون دولار عبر سوق رأس المال قريبا، بهدف تمويل مشاريع نفطية وغازية.

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