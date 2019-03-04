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وعود تثبيت العقود والاجراء اليوميين تصطدم بالروتين والتسويف الحكومي

تقارير الغدير

وعود تثبيت العقود والاجراء اليوميين تصطدم بالروتين والتسويف الحكومي

الاثنين 4 مارس 2019 - 11:45

وعود تثبيت العقود والاجراء اليوميين تصطدم بالروتين والتسويف الحكومي .

تقرير ..



حسن هادي

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