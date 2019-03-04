جنايات النجف تقضي بالمؤبد لمدان بخطف فتيات في المحافظة

2019/03/04 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية مقدارها 25 مليون لمدان خطف فتاتين بمساعدة متهمين آخرين واستغلالهما جنسيا للعمل في الدعارة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان أثبتت اعترافاته خطف فتاتين حدثين عن طريق الخداع واستغلالهما جنسيا في أعمال الدعارة والجريمة بعد خطفهما من دارهما في منطقة الزركة التابعة لقضاء الكوفة".واضاف، أن" الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 6/ اولا وثانيا ورابعا وبدلالة المادة 1 من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".انتهى..م.ر

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