2019/03/04 | 12:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الرصافي بغداد ٤ آذار ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٥٥١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NTxjfpuJuuI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الرصافي بغداد ٤ آذار ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٥٥١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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