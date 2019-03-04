تحالف الاصلاح يدين اعتقال عبد الواحد

2019/03/04 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أدان تحالف الإصلاح والإعمار، اعتقال القيادي فيه، ورئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.وذكر التحالف في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه “في الوقت الذي يعلن فيه تحالف الإصلاح والإعمار احترام السياقات القانونية والدستورية، لا يخفي أستغرابهُ الشديد من اعتقال القيادي في التحالف شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد وعدد من انصار حركته”.وأضاف ...

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