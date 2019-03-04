نائب عن الفتح:العراق لن يكون مرتعا للدواعش والامريكان

2019/03/04 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاثنين، أن العراق لن يكون مرتعا لتنظيم “داعش” وعوائلهم والقوات الامريكية، فيما اشار الى رفض بعض الاطراف السياسية لخروج القوات الامريكية لن يكون مؤثرا او معرقلا لإصدار القرار.

وقال عليوي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “واشنطن اليوم هي التي تتحكم بالتجاوزات التي تحصل على اراضينا وبحال قبل العراق او لم يقبل بدخول الدواعش وعوائلهم فان الامر كان سيحصل تحت اي عنوان وطريقة”، مبينا ان “الوضع الحالي يجعلنا اكثر اصرارا على اصدار قرار باخراج القوات الاجنبية من اراضينا لضمان حفظ الامن وسيادة البلد وعدم خسارة المكتسبات التي تحققت بعد طرد زمر داعش الارهابية من مناطقنا”.

واضاف عليوي، ان “دخول عوائل داعش الذين قسم منهم من العراقيين والقسم الاخر ليسوا عراقيين بهذه الطريقة هو امر غير معقول او مقبول ولن نقبل بان يصبح العراق مرتعا للدواعش والقوات الامريكية وعلينا جميعا الوقوف بقوة لانهاء هذا الوضع”، لافتا الى ان “واشنطن تسعى بشتى الطرق لارضاء العراق بغية عدم التصويت على قرار باخراج قواتهم لكننا مجبرين خلال هذه الفترة على اصدار هكذا قرار بغض النظر عن جميع الضغوط التي تمارس من واشنطن وغيرها”.

واكد عليوي، ان “رغبة البع ببقاء القوات الاجنبية جاء نتيجة لمصالح لتلك الاطراف ولا يخدمها خروج القوات الامريكية لكن الاغلب من اعضاء البرلمان والقوى السياسية ماضيون باصدرا قرار خروج القوات الاجنبية ولن يؤثر العديد القليل الرافض لهكذا قرار على عرقلته”.

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