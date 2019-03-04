شرطة بغداد:حملتنا ضد المتسولين مستمرة لحين القضاء عليهم نهائياً

2019/03/04 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاثنين، استمرارها بملاحقة المتسولين في شوارع بغداد لحين القضاء عليها نهائياً.

وقال المتحدث باسم شرطة بغداد العقيد نبراس محمد علي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , ان “ظاهرة التسول احدى الظواهر الخطيرة التي تكاثرت بشكل مريب، ما ادى الى دخول اعمار الاحداث دون سن 18 عاما و تحولها الى مهنة”.

واوضح ان “ذلك دعا وزارة الداخلية و باشراف من قبل الوكيل الاقدم و وكيل شؤون الشرطة و قائد شرطة بغداد و بالتعاون مع مديرية النجدة و مديرية شرطة الاحداث و افواج الطوارىء اضافة الى قيادة عمليات بغداد لملاحقة المتسولين و القاء القبض عليهم لتقويض هذه الظاهرة و القضاء عليها نهائياً”.واشار الى ان “شرطة بغداد القت القبض في حملتها على اعداد كبيرة من المتسولين و كذلك على عصابات تمتهن الاطفال و النساء في الكسب غير مشروع من خلال تنظيم دوريات بالزي المدني”.

واوضح ان “القانون العراقي اعتبر التسول جريمة ضمن المادة 390 و 391من قانون العقوبات اضافة الى قانون رعاية الاحداث 76 لسنة 1983 في المادة 24″، داعيا المواطنين الى “مساعدة الاجهزة الامنية في حملتها للقضاء على المتسولين”.





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