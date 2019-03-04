إعلان صحراء الانبار منطقة عسكرية وتحذير للرعاة والمواطنين

2019/03/04 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، بان القوات الأمنية اعتبرت صحراء الأنبار منطقة عسكرية.

وجاء في تحذير أمني “على كافة رعاة الأغنام المتواجدين في الصحراء مغادرة المنطقة فوراً بإتجاه {الرطبة- النخيب- الكيلو 160} وتعتبر المنطقة منطقة عمليات عسكرية يمنع تواجد المدنيين فيها”.وأضاف انه “وخلاف ذلك يعرض {المخالف} نفسه وعائلته للخطر ويعتبر هدفاً معادياً لقواتنا الامنية”.يشار الى ان التحذير يأتي على خلفية اختطاف واغتيال عدد من المدنيين في النخيب والثرثار والرطبة من قبل عصابات داعش الارهابية في الأسبوعين الماضيين.





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