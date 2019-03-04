نائبة عن البناء: قانون سحب القوات الأميركية اول تشريع سيمرر بعد العطلة  

2019/03/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي ، الاثنين، عن عزم مجلس النواب لإقرار قانون سحب القوات الاميركية من العراق فور استئناف عمله بعد العطلة التشريعية، مشيرة الى ان قانون المرأة والطفل سيكون ضمن جدول إعمال الجلسة الأولى.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون سحب القوات الأميركية من العراق والذي يحظى بدعم اغلب […]

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