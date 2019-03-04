شهيدان فلسطينيان واصابة اثنين من جنود الاحتلال الصهيوني برام الله

2019/03/04 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شابان فلسطينيان واصيب ثالث بجروح بعد ان فتح جنود الاحتلال

الاسرائيلي النار عليهم فجر اليوم الاثنين قرب قرية كفر نعمة في

محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.وزعم جيش الاحتلال ان سيارة فلسطينية كان يستقلها ثلاثة فلسطينيين

هاجمت جنودا عند مدخل القرية وان الجنود اطلقوا النار علي السيارة

اسفر عن استشهاد شابين وجرح ثالث.



فيما اصيب جنديان بجروح وصفت جراح

احدهما بالخطيرة. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال ان التحقيقات الاولية تشير الى ان ما

جرى هو محاولة دهس حيث هاجم الفلسطينيون عددا من جنود الاحتلال الذين

اوقفوهم على جانب الطريق عند مخرج القرية ما اسفر عن اصابة جنديين

نقلا الى مشفى تل هشمير للعلاج.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم ونفذت عملية اعتقال

واثناء انسحابها سمع اطلاق نار كثيف على مدخل القرية الساعة الثالثة

فجرا وسمع صوت اسعافات.من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم ، ان

ارتقاء شهيدين غرب رام الله فجر اليوم يؤكد ان الشعب الفلسطيني سيواصل

نضاله ضد المحتل حتى ينتزع كامل حريته ويحرر أرضه.وأضاف ان رسالة الشباب الثائر في الضفة الغربية أنه لن يهدأ الا بكنس

الاحتلال وتحرير مقدساته ، وأنه لن يمرر مخططات تهويد القدس.

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